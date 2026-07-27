Руль на двоих: в BelkaCar запустили «Совместные поездки»

Новшество доступно в отдельных тарифах для пользователей iOS Каршеринговый сервис BelkaCar начал тестирование новой функции «Совместная поездка», которая позволяет основному арендатору допустить к управлению автомобилем второго водителя.
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