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Руль на двоих: в BelkaCar запустили «Совместные поездки»

Руль на двоих: в BelkaCar запустили «Совместные поездки»

Новшество доступно в отдельных тарифах для пользователей iOS Каршеринговый сервис BelkaCar начал тестирование новой функции «Совместная поездка», которая позволяет основному арендатору допустить к управлению автомобилем второго водителя.

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