Захарова назвала санкции Запада экономической войной против России

Западные санкции являются частью гибридной войны в отношении России, где экономическая стабильность является частью плана о нападениях, заявила 14 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».
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