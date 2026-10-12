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Русская весна

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Уничтожен логистический центр врага в Николаеве (ФОТО, ВИДЕО)

Уничтожен логистический центр врага в Николаеве (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России уничтожила логистический центр врага в Николаеве. Кадры с места подтверждают: после точных ударов сгорел терминал «Новой почты».

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Новый комментарий от пользователя
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Константин Самарин

Интерес6ая штука получается... Российские удары по логистике и дата-центрам нимсколько не влияет на работу интернета на Украине, Старлинк как снабжал ВСУ данными иинаводил укро-дроны и ракеты, так и продолдает наволить. А пара ударов по Яндекс-центрам парализовали всю работу Янлеквэса. Почему?