Армия России уничтожила логистический центр врага в Николаеве. Кадры с места подтверждают: после точных ударов сгорел терминал «Новой почты».
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Интерес6ая штука получается... Российские удары по логистике и дата-центрам нимсколько не влияет на работу интернета на Украине, Старлинк как снабжал ВСУ данными иинаводил укро-дроны и ракеты, так и продолдает наволить. А пара ударов по Яндекс-центрам парализовали всю работу Янлеквэса. Почему?