Лайфхак, который поможет увеличить размер головок чеснока с помощью простой подкормки

Чеснок – одна из самых популярных и полезных культур на наших огородах. Однако, чтобы получить крупные и сочные головки, необходимо уделить особое внимание уходу за растением в период его активного роста.
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