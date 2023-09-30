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MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл спринт и сократил отставание от Баньяи до 8 очков

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу в спринте на Гран-при Японии MotoGP. Чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя («Дукати») финишировал третьим, уступив гонщику «КТМ» Брэду Биндеру.

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