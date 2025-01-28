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Тройная переплата. Эксперты сравнили цены на китайские автомобили с 2024 годом

Тройная переплата. Эксперты сравнили цены на китайские автомобили с 2024 годом

Стало известно, как менялись цены на автомобили из Китая на рынке России.Жители России платят за китайские машины в три раза больше, чем эти авто стоят у себя на родине, рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.

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