Тройная переплата. Эксперты сравнили цены на китайские автомобили с 2024 годом

Стало известно, как менялись цены на автомобили из Китая на рынке России.Жители России платят за китайские машины в три раза больше, чем эти авто стоят у себя на родине, рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.