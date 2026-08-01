Постановление о распределении бесплатного эфирного времени и печатной площади

О распределении между политическими партиями, зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания и в региональных государственных периодических печатных изданиях на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва В соответствии с частью 14 статьи 65 и частью 6 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №20‑З «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 30 июня 2026 года № 142/1937 – 7 «О перечне региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Применительно к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва поручить организацию проведения жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания, имеющих лицензию на вещание в пределах территории муниципального округа, городского округа, нескольких муниципальных округов, городских округов и бесплатной печатной площади в региональных государственных периодических печатных изданиях, распространяемых в пределах территории муниципального округа, городского округа, нескольких муниципальных округов, городских округов территориальным избирательным комиссиям согласно приложению № 1 к настоящему постановлению на территориях, указанных в этом приложении, за исключением территориальных избирательных комиссий, осуществляющих свои полномочия на территории городского округа город Нижний Новгород.