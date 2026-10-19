Банк «Санкт-Петербург» по итогам января–сентября 2026 года получил 24,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 27,8% меньше результата годом ранее.
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