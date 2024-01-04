МО РФ: на Красно-Лиманском направлении ВСУ потеряли за сутки около 120 человек

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады нацгвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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