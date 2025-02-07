Процесс заряжания БМ 9П140 из ТЗМ 9T452 РСЗО 9К57 «Ураган» группировки войск «Центр» на Покровском (Красноармейском) направлении.
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Процесс заряжания БМ 9П140 из ТЗМ 9T452 РСЗО 9К57 «Ураган» группировки войск «Центр» на Покровском (Красноармейском) направлении.
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