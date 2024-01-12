В детском саду прошла акция ´Поможем зимующим птицам´.

Покормите птиц зимой.Пусть со всех концовК вам слетятся, как домой, Стайки на крыльцо. А.Яшин ´Покормите птиц зимой´В рамках тематической недели ´Зимующие птицы´ с нашими воспитанниками детского сада проводилась работа по закреплению знаний о зимующих птицах.