Адвокат экс-мэра Сургута сделал заявление из-за слухов об отправке Филатова в зону СВО

Адвокат экс-мэр Сургута (ХМАО) Андрея Филатова Георгий Арутюнян опроверг информацию о том, что его подзащитный рассматривает вариант заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону специальной военной операции.
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