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В ВСУ назвали плацдарм в Крынках болезненным сегментом

В ВСУ назвали плацдарм в Крынках болезненным сегментом

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» полковник Наталия Гуменюк сообщила, что в результате активных атак ВС РФ по плацдарму Вооруженных сил Украины в Крынках, участок стал «болезненным сегментом» для Киева.

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Типа &quot;плацдарм&quot; в Крынках можно было уничтожить ещё пару месяцев назад, но зачем? Тупоголовые бандеровские хохлы тысячами лезут, ползут, плывут как на &quot;живца&quot; по заранее пристрелянным координатам форсируя свою денацификацию.
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