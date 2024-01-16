Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» полковник Наталия Гуменюк сообщила, что в результате активных атак ВС РФ по плацдарму Вооруженных сил Украины в Крынках, участок стал «болезненным сегментом» для Киева.
В ВСУ назвали плацдарм в Крынках болезненным сегментом
Комментарии
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Николай Арзамасцев
Типа "плацдарм" в Крынках можно было уничтожить ещё пару месяцев назад, но зачем? Тупоголовые бандеровские хохлы тысячами лезут, ползут, плывут как на "живца" по заранее пристрелянным координатам форсируя свою денацификацию.
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