В ВСУ назвали плацдарм в Крынках болезненным сегментом

Николай Арзамасцев

Типа "плацдарм" в Крынках можно было уничтожить ещё пару месяцев назад, но зачем? Тупоголовые бандеровские хохлы тысячами лезут, ползут, плывут как на "живца" по заранее пристрелянным координатам форсируя свою денацификацию.