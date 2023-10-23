Удмуртия оказалась на 6 месте по стране по количеству госпабликов во «ВКонтакте»

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на 6 месте по стране по количеству госпабликов в соцсетях. Об этом рассказала во время аппаратного совещания при главе правительства республики руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.
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