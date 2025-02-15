ИБ-эксперт Раевский: базовые принципы кибергигиены защитят устройства от вирусов

Эксперт по информационной безопасности (ИБ) Алексей Раевский в беседе с изданием "Аргументы и факты" (АиФ) отметил, что для защиты телефонов и компьютеров (ПК) от вредоносных программ важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии