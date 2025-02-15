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ИБ-эксперт Раевский: базовые принципы кибергигиены защитят устройства от вирусов

ИБ-эксперт Раевский: базовые принципы кибергигиены защитят устройства от вирусов

Эксперт по информационной безопасности (ИБ) Алексей Раевский в беседе с изданием "Аргументы и факты" (АиФ) отметил, что для защиты телефонов и компьютеров (ПК) от вредоносных программ важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены.

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