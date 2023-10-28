Автор: АМАРАНТ "Неужто Прометеи?" Летяки массово падают вдали от передовой. В чем дело? Один пилот успел катапультироваться.
"24 летяка за 5 суток" Уцелевший укролетчик поведал правду
Комментарии
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виктор матвеев
Какая нам разница чем сбивают, хоть лаптем лишь бы почаще и погуще.
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1 д.
Житель Империи
А ещё есть С-350, про которые практически отсутствует информация.
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1 д.
Кошмар
Читал в интернете на днях, что по сообщению МО РФ сбитые за день 7 самолётов были уничтожены комплексом С-400.
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1 д.
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