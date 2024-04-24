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Трамп заявил, что демократы потратили миллионы для обвинений его в связях с РФ

Трамп заявил, что демократы потратили миллионы для обвинений его в связях с РФ

Curtis Means/Pool via REUTERS Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что демократы перед прошлыми выборами потратили миллионы долларов для того, чтобы украсть у него победу и обвинить в "связах" с Россией.

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