«Ценные специалисты» напали на депутата Госдумы РФ и разбили ему голову

Александр Макеев

Удар камнем по голове Матвеева - это попытка убийства! Следовательно судить надо по статье за попытку убийства! Осудить к 10-15 годам в колонии строго режима с взысканием с виновного 20 миллионов рублей, без права на досрочное освобождение. После отсидки депортировать на историческую родину. Пусть там беспредельничает! Остальных членов организованной преступной банды тоже судить. И тоже после отсидки депортировать!