Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета им.
«Ценные специалисты» напали на депутата Госдумы РФ и разбили ему голову
Комментарии
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Александр Макеев
Удар камнем по голове Матвеева - это попытка убийства! Следовательно судить надо по статье за попытку убийства! Осудить к 10-15 годам в колонии строго режима с взысканием с виновного 20 миллионов рублей, без права на досрочное освобождение. После отсидки депортировать на историческую родину. Пусть там беспредельничает! Остальных членов организованной преступной банды тоже судить. И тоже после отсидки депортировать!
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16 час.
Александр Макеев
Всю территорию Российской Федерации надо расчищать от мигрантов, их численность уже достигла 10% от проживающих в Российской Федерации. 95% мигрантов должны быть депортированы на их исторические родины!
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16 час.
Людмила Абрамова
гнать всех мигрантов из России..задолбали уже всех..
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1 час.
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