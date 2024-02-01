Военная спецоперация: командир ВСУ призывает стрелять в колено уклонистам Ольга ВайленкоВ среду, 31 января, командир 118-й бригады Сил территориальной обороны Украины Анатолий Стуженко высказал жесткое предложение в рамках мобилизации.
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