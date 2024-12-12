Челябинец ворвался на территорию детского сада и побил воспитателя

Инцидент произошел в детскому саду Металлургического района Челябинска. Мама воспитанников рассказала, что нападение произошло как раз тогда, когда она с мужем и несколько других родителей приехали вечером после работы, чтобы забрать детей.
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