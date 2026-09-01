Стало известно, как наказали пристава, продавшую квартиру пенсионера из-за долга в 40 тысяч рублей

Обидела стариков и понесла ответственность. А как может быть иначе? тем более, что обидчик оказалась женщиной служивой, при погонах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НП «Научим приехавши...
- А «Научим приехавши...
- А 57 «паровозов» от...
Кто ж её посадит? Таких как она вагон и маленькая тележка.
Судья, вынесший вердикт об изъятии разве не виноват?
Вообще охренеть,куда идем,товарищи,возврат к анархии,бей лежачего?
таких чиновников надо не саждать а вешать-как воров- коими они по сути и являются и вешать публично- с оглашением приговора в базарный день при большом сходе народа!а имущество виновной передавать в казну мунипалитета -где производится судебное разбирательство-при чем имуществом подлаждащим конфискации является общим имуществом виновной и ее родни до 4 колена!
Не надо сажать, не надо увольнять. Да и квартира у законного приобретателя уже. Просто должна купить новую квартиру в удобном для пострадавшего районе
Да здравствует КАПИТАЛИЗМ, самый гуманный строй в мире! Ура, товарищи!
Интересная история. Что-то заставляет думать о заказном лишении собственности. Интересно, кто эту квартиру купил? И кто проплатил это "законное выселение"?
Почему не посадили? Позорище...