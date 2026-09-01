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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Стало известно, как наказали пристава, продавшую квартиру пенсионера из-за долга в 40 тысяч рублей

Стало известно, как наказали пристава, продавшую квартиру пенсионера из-за долга в 40 тысяч рублей

Обидела стариков и понесла ответственность. А как может быть иначе? тем более, что обидчик оказалась женщиной служивой, при погонах.

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Новый комментарий от пользователя
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ALEKSANDR LIS

таких чиновников надо не саждать а вешать-как воров- коими они по сути и являются и вешать публично- с оглашением приговора в базарный день при большом сходе народа!а имущество виновной передавать в казну мунипалитета -где производится судебное разбирательство-при чем имуществом подлаждащим конфискации является общим имуществом виновной и ее родни до 4 колена!