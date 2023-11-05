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Новая подлодка «Император Александр III» выполнила испытательный пуск «Булавы»

Новая подлодка «Император Александр III» выполнила испытательный пуск «Булавы»

Новая российская подводная лодка «Император Александр III» осуществила испытательный пуск «Булавы». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступили в отечественном оборонном ведомстве.

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