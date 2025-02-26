Министерство обороны Финляндии запускает новую программу поддержки киевского режима, ориентированную на размещение заказов у местных производителей, заявил министр обороны Антти Хаккянен, 26 февраля сообщает пресс-служба Госссовета республики.
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