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Газета.ру

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РПЦ: частица мощей Дмитрия Донского может находиться в различных храмах

РПЦ: частица мощей Дмитрия Донского может находиться в различных храмах

Мощи князя Дмитрия Донского после 20 сентября могут находиться в различных храмах Русской православной церкви.

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