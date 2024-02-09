Археологи рассказали об элитных тюркских захоронениях

В середине первого тысячелетия нашей эры на историческую арену выходят тюркские племена, создавшие во второй половине этого тысячелетия несколько последовательно сменявших друг друга государственных образований.
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