Стало известно, куда отправились Уиткофф и Кушнер после встречи с Путиным

В польском Жешуве приземлился борт с ключевыми представителями американской администрации — спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером на борту.
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