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«Барса» хочет продлить Алонсо – Хави одобрил. Маркос предпочел бы контракт на 2 года

«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Маркосом Алонсо. Как пишет Diario Sport, в каталонском клубе очень довольны игрой 32-летнего футболиста, пополнившего состав команды прошлым летом и подписавшего контракт сроком на один сезон.

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