В Кирово-Чепецком районе водитель «Лады» сбил лося

9 сентября в 19.35 вечера на 43 км дороги «Киров — Кирово- Чепецк — Зуевка — Фаленки — Демаки — граница Удмуртской республики» в Кирово-Чепецком районе произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области.
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