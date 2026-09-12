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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о Мостовом в запасе «Локо» на матч с «Зенитом»: «Долгое отсутствие игровой практики, плюс на этой неделе были определенные нюансы»

Главный тренер « Локомотива »  Михаил Галактионов объяснил, почему не включил Андрея Мостового в стартовый состав на матч против «Зенита» в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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