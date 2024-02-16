Медики рассказали о попытках реанимировать Навального

Врачи около получаса пытались реанимировать заключенного ИК-3 Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), сообщает «Интерфакс».