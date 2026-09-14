Как нужно вести себя с мужчиной: гениальный совет Фрейда всем женщинам

Есть отношения, в которых любовь вроде бы есть, а дышать рядом друг с другом становится всё труднее.
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Женщины просты, как две копейки. Сложно понять их тому, кто считает, что они такие же, как мужчины!
Легко выдвигать теории, когда сам женщин не понимал и не "обладал" от словоа совсем сексуально))) И ему ли говорить о любви?! Перфекционизмом страдать во всех проявлениях жизни- не болезнь, а все туда же- женщинам болезни искать)))
И еще наши современные психулоги, которые, в меру своего дурацкого восприятия, напрягаются и его теории пытаются натянуть как сову на глобус,
Жесть просто, а дураки хавают...