ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как нужно вести себя с мужчиной: гениальный совет Фрейда всем женщинам

Как нужно вести себя с мужчиной: гениальный совет Фрейда всем женщинам

Есть отношения, в которых любовь вроде бы есть, а дышать рядом друг с другом становится всё труднее.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Майя Majesty
Майя Majestyизменено

Легко выдвигать теории, когда сам женщин не понимал и не "обладал" от словоа совсем сексуально))) И ему ли говорить о любви?! Перфекционизмом страдать  во всех проявлениях жизни- не болезнь, а все туда же- женщинам болезни искать)))
И еще наши современные психулоги, которые, в меру своего дурацкого восприятия,  напрягаются и его теории пытаются натянуть как сову на глобус,
Жесть просто, а дураки хавают...