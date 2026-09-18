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Царьград

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Дмитриев саркастически оценил новый стиль главы Palantir Карпа

Дмитриев саркастически оценил новый стиль главы Palantir Карпа

Кирилл Дмитриев, представитель президента России, иронично прокомментировал новый стиль Алекса Карпа из Palantir, отметив его внешность и посоветовав пить травяной чай.

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