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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ник Нерс о том, как удалось остановить Гилджес-Александера: «Мы лучше узнавали и реагировали на заготовки «Тандер»

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс объяснил, как команде удалось остановить лидера «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера во второй половине встречи.

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