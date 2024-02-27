Новые рекомендации посттравматического стрессового расстройства и острого стрессового расстройства

В кратком изложении новых клинических рекомендаций Министерства по делам ветеранов США (VA) и Министерства обороны (DoD) подробно описаны 34 рекомендации по лечению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и сопутствующих состояний.
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