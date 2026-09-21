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Люди, рейсы, мох на стенде: как изменился аэровокзал Барнаула после открытия. Фото

Люди, рейсы, мох на стенде: как изменился аэровокзал Барнаула после открытия. Фото

Спустя почти месяц тестовой эксплуатации в Барнауле официально запустили новый терминал Международного аэропорта имени Германа Титова.

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