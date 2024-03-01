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Подкаблучник, вор и изменщик? Неудобные факты настоящей биографии Владимира Зеленского

Подкаблучник, вор и изменщик? Неудобные факты настоящей биографии Владимира Зеленского

Человек, который еще не так давно практически не вылезал из русского телевидения, благодаря КВН, сериалам и студии "Квартал 95", внезапно приходит к власти, узурпирует власть, всячески поддерживает нацизм и доводит эскалацию гражданской войны до ее предела.

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