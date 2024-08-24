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Русская весна

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Бои в курском приграничье: время начинает работатаь на нас

Бои в курском приграничье: время начинает работатаь на нас

Автор популярного военно-политического Telegram-канала МИГ России рассуждает о динамике боёв в Курской области.

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