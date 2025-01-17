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Царьград

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Миномёт "Поднос" группировки "Днепр" уничтожил укрепление ВСУ в Херсоне

Миномёт "Поднос" группировки "Днепр" уничтожил укрепление ВСУ в Херсоне

Расчёт миномёта "Поднос" группировки войск "Днепр" успешно уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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