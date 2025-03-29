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Несекретные материалы

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Бывший разведчик ЦРУ США предрек вероятную ликвидацию Зеленского

Бывший разведчик ЦРУ США предрек вероятную ликвидацию Зеленского

Гражданин Украины Владимир Зеленский якобы выступает за урегулирование, но в реальности он препятствует завершению конфликта с Россией.

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Комментарии
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Андрей
его слова да богу в уши...
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18 час.
владимир рябченко
Мавр сделал своё дело, мавр может...
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18 час.
Eduard
Давно пора! Это изнза него миллионы на кладбище лежат!
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18 час.
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