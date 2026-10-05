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МФО ограничили выдачу микрозаймов с полной стоимостью выше 200 % годовых

МФО ограничили выдачу микрозаймов с полной стоимостью выше 200 % годовых

Микрофинансовые организации с 1 октября не смогут выдавать гражданину новый потребительский заем с полной стоимостью кредита выше 200 % годовых, если у заемщика уже есть два непогашенных кредита или займа с полной стоимостью выше 200 %.

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