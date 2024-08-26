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Прокуратура проверила жалобу инвалида на нарушение жилищных прав

Прокуратура проверила жалобу инвалида на нарушение жилищных прав

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проверила жалобу инвалида второй группы.  Ведомство установило, что на основании распоряжения администрации района некоторые квартиры в доме по набережной реки Фонтанки были признаны непригодными для проживания.

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