Прокуратура проверила жалобу инвалида на нарушение жилищных прав

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проверила жалобу инвалида второй группы. Ведомство установило, что на основании распоряжения администрации района некоторые квартиры в доме по набережной реки Фонтанки были признаны непригодными для проживания.
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