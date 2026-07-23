Противник атаковал Курск, Воронеж, Казань и ряд других городов России В ночь на 23 июля противник нанёс очередную серию ударов по ряду регионов нашей страны.
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Противник атаковал Курск, Воронеж, Казань и ряд других городов России В ночь на 23 июля противник нанёс очередную серию ударов по ряду регионов нашей страны.
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