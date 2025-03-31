ВСУ 4 раза пытались прорваться к Белгородчине: Потеряно 3 км. "Двухсотых" больше 190. Правда от "северян"

ВСУ четыре раза пытались прорваться в районе белгородской Демидовки и ПоповкиВ телеграм-канале "Северный ветер", связанном с группировкой войск "Север", появилась информация о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии