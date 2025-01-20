Украинские беспилотники попытались атаковать предприятия в Татарстане

Попытку атаки промышленных предприятий, расположенных на территории Татарстана, провел киевский режим при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба главы региона 20 января в своем Telegram-канале.
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