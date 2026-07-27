В России отреагировали на передачу Британией Украине прав на систему РЭБ Stone Cloak

Новость о том, что Великобритания передает Украине интеллектуальные права на систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Stone Cloak, не неожиданная, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа.
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