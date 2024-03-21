Астраханцы могут поддержать родной заповедник в финале Всероссийского туристического конкурса

Надо только успеть проголосовать до 1 апреля. С начала всены в стране стартовал Всероссийский конкурс «От южных морей до полярного края», организатором которого выступила программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».
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