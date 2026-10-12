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МОСИНФОРМ

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Облачно с прояснениями и до плюс 19 ожидаются в столичном регионе 12 октября

Облачно с прояснениями и до плюс 19 ожидаются в столичном регионе 12 октября

В понедельник, 12 октября, воздух в столице прогреется до 16–18 градусов тепла, а в Подмосковье — до плюс 14–19 градусов.

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