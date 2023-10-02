Конфликт на Украине может завершиться в двух случаях. Либо действия США приведут к массовым разрушениям и триллионам потерянных денег, либо все больше стран Запада перестанут прислушиваться к Вашингтону и содействовать эскалации конфликта.
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