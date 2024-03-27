Студентам рассказали, как Бог создал экономику

Представитель крымской епархии прочел лекцию студентам университета экономики и управления. Епархиальная пресс-служба сообщает, что архимандрит Силуан провел занятие, «посвященное теме зарождения христианства как мировой религии», а мероприятие «собрало широкую аудиторию студентов различных специальностей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии