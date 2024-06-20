США оказывали давление на Вьетнам, чтобы воспрепятствовать визиту президента РФ в Ханой

После поистине триумфального визита в Пхеньян и сенсационных результатов переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент РФ Владимир Путин вчера вечером прибыл с государственным визитом в столицу Социалистической Республики Вьетнам город Ханой.