США оказывали давление на Вьетнам, чтобы воспрепятствовать визиту президента РФ в Ханой

После поистине триумфального визита в Пхеньян и сенсационных результатов переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент РФ Владимир Путин вчера вечером прибыл с государственным визитом в столицу Социалистической Республики Вьетнам город Ханой.
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